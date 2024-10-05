لجنة الطوارئ الحكومية: تسجيل 153 غارة جوية على لبنان خلال 24 ساعة ليصل العدد الاجماي الى 8967 اعتداء – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 00:06

لجنة الطوارئ الحكومية: تسجيل 153 غارة جوية على لبنان خلال 24 ساعة ليصل العدد الاجماي الى 8967 اعتداء

منذ 35 mins 4 October، 2024
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