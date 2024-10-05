كتائب القسام: نزف شهدائنا المجاهدين أيمن الطنجي وأحمد عبيد وباسل نافع ومحمود خريوش ومجدي سالم ومحسن غازي ضبايا والذين ارتقوا في عملية اغتيال جبانة أمس بمخيم طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 5 2024 - 00:06

كتائب القسام: نزف شهدائنا المجاهدين أيمن الطنجي وأحمد عبيد وباسل نافع ومحمود خريوش ومجدي سالم ومحسن غازي ضبايا والذين ارتقوا في عملية اغتيال جبانة أمس بمخيم طولكرم

منذ 47 mins 4 October، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة