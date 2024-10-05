الهيئة الصحيّة الإسلامية تزفّ ثلّة من مسعفيها الذين ارتقوا بالعدوان الصهيوني المباشر على الطواقم الإسعافية في بلدة مرجعيون

زفّت الهيئة الصحية الإسلامية ثلّة من مسعفيها الذين ارتقوا بالعدوان الصهيوني المباشر على الطواقم الإسعافية في بلدة مرجعيون وفي بيان صادر عن غرفة عمليات الدفاع المدني في الهيئة بتاريخ 04 تشرين الأول 2024 جاء فيه :

*بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ*

*{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً}*

*صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم*

بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزّف المديرية العامة للدفاع المدني الهيئة الصحية الإسلامية ثلّة من مسعفيها الذين ارتقوا بالعدوان الصهيوني المباشر على الطواقم الإسعافية في بلدة مرجعيون ( مستشفى مرجعيون الحكومي ) نهار الجمعة 4 تشرين الأول 2024 ، والشهداء هم :

الشهيد المسعف محمد جعفر هريش

الشهيد المسعف جعفر ضاوي

الشهيد المسعف حسين سويد

الشهيد المسعف محمد حسان

الشهيد المسعف عباس طراف

الشهيد المسعف علي غريب

الشهيد المسعف علي منذر

كما واستهدف العدو الإسرائيلي مركز شقرا الإسعافي وارتقى من الشهداء :

الشهيد المسعف معين تميم

الشهيد المسعف مصطفى علي ذيب

بالإضافة الى إستهداف مركز خربة سلم ( بئر السلاسل ) وإرتقاء

الشهيد المسعف عباس فتوني

الشهيد المسعف حمزة الطويل

نحتسب شهدائنا عند الله ونعاهدهم ان نكمل طريق الخدمة والإنسانية.

الدفاع المدني الهيئة / الإعلام المركزي

المصدر: الهيئة الصحيّة الإسلامية