الهيئة الصحيّة الإسلامية تزفّ ثلّة من مسعفيها الذين ارتقوا بالعدوان الصهيوني المباشر على الطواقم الإسعافية في بلدة مرجعيون – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 00:06

الهيئة الصحيّة الإسلامية تزفّ ثلّة من مسعفيها الذين ارتقوا بالعدوان الصهيوني المباشر على الطواقم الإسعافية في بلدة مرجعيون

منذ 37 mins 4 October، 2024
الهيئة الصحية الإسلامية
لبنان

زفّت الهيئة الصحية الإسلامية ثلّة من مسعفيها الذين ارتقوا بالعدوان الصهيوني المباشر على الطواقم الإسعافية في بلدة مرجعيون وفي بيان صادر عن غرفة عمليات الدفاع المدني في الهيئة بتاريخ 04 تشرين الأول  2024 جاء فيه :

*بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ*
*{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً}*
*صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم*

بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزّف المديرية العامة للدفاع المدني الهيئة الصحية الإسلامية ثلّة من مسعفيها الذين ارتقوا بالعدوان الصهيوني المباشر على الطواقم الإسعافية في بلدة مرجعيون ( مستشفى مرجعيون الحكومي ) نهار الجمعة 4 تشرين الأول 2024 ، والشهداء هم :
الشهيد المسعف محمد جعفر هريش
الشهيد المسعف جعفر ضاوي
الشهيد المسعف حسين سويد
الشهيد المسعف محمد حسان
الشهيد المسعف عباس طراف
الشهيد المسعف علي غريب
الشهيد المسعف علي منذر
كما واستهدف العدو الإسرائيلي مركز شقرا  الإسعافي وارتقى من الشهداء :
الشهيد المسعف معين تميم
الشهيد المسعف مصطفى علي ذيب
بالإضافة الى إستهداف مركز خربة سلم ( بئر السلاسل ) وإرتقاء
الشهيد المسعف عباس فتوني
الشهيد المسعف حمزة الطويل

نحتسب شهدائنا عند الله ونعاهدهم ان نكمل طريق الخدمة والإنسانية.

الدفاع المدني الهيئة / الإعلام المركزي

المصدر: الهيئة الصحيّة الإسلامية

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