مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 02:25 من بعد ظهر يوم الجمعة تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي شرق دوفيف بصلية صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 4 2024 - 17:54

مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا عند الساعة 02:25 من بعد ظهر يوم الجمعة تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي شرق دوفيف بصلية صاروخية

منذ 23 mins 4 October، 2024
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