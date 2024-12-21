فصائل المقاومة الفلسطينية تبارك قصف اليمن “تل أبيب”: اختراق نوعي جديد لقلب العدو

ثمّنت الفصائل الفلسطينية الهجوم اليمني البطولي على قلب كيان الاحتلال اليوم السبت وذلك في إطار إسناد شعبنا الفلسطيني، والانتصار لمظلوميته، مشددة على أنه “اختراق نوعي جديد لقلب العدو”.

وفي التفاصيل، أعربت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في بيان لها، عن تثمينها عالياً “الموقف الأصيل للإخوة أنصار الله في اليمن الشقيق الاستمرار في إسناد شعبنا الفلسطيني، والانتصار لمظلوميته”.

كما أكدت “العلاقة المتينة والقوية التي تربط الشعبين الفلسطيني واليمني؛ معربة عن مباركتها وتقديرها للإخوة في أنصار الله على مواصلة ضرباتهم في قلب الكيان الصهيوني، تضامناً وإسناداً لشعبنا في قطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها”.

بدورها، باركت حركة الجهاد الإسلامي، “الضربات التي ينفذها أبطال اليمن الشقيق ضد أهداف داخل الكيان الصهيوني، ومنها الضربة التي استهدفت صباح اليوم قلب مغتصبة تل أبيب، بصاروخ نوعي”. وقالت في بيان لها إن “الشجاعة والثبات التي يبديها أشقاؤنا اليمنيون في نصرة شعبنا الفلسطيني، في مواجهة الجرائم التي يرتكبها الكيان المجرم، هي مدعاة فخر واعتزاز لكل أحرار العالم”.

أما الجبهة الشعبية فقالت إن “اليمن يسجل اختراقاً نوعياً جديداً لقلب العدو الصهيوني ليؤكد قدرته على قلب الموازين ومواصلة معركة إسناد فلسطين”، وحيّت اليمن العظيم الذي يرفض دوماً الانكسار ويستمر في دعم فلسطين والمقاومة تجسيداً لوحدة الشعوب الحرة في مواجهة الاحتلال.

من جهتها، عدّت لجان المقاومة في فلسطين، في بيان لها، السبت، أن القصف الصاروخي اليمني على “تل أبيب”، يترجم تصميم الشعب اليمني وقيادته، على تصعيد الإسناد لغزة، عملاً بالواجب الديني والإنساني.

وشددت على أن “الضربات اليمنية تؤكد الفشل الصهيوني الكبير في تحقيق أهدافه وعجزه الواضح عن مواجهة الصواريخ اليمنية الدقيقة التي تثبت هشاشة منظومته الأمنية والعسكرية”.

هذا وقد أصيب 16 إسرائيلياً على الأقل جراء سقوط صاروخ أطلق من اليمن على تل أبيب فجر اليوم السبت، حيث دوت صافرات الإنذار في مناطق عدة داخل فلسطين المحتلة.

كما أصيب 14 آخرون وهم في طريقهم إلى الملاجئ، و7 بصدمة نفسية. وبثت وسائل إعلام العدو مشاهد قالت إنها تظهر لحظة سقوط الصاروخ دون أن تعترضه منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام