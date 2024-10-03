القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسيّر استهدف هدفًا حيويًا في يافا “تل أبيب” بعدد من الطائرات المسيّرة نوع يافا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2024 - 09:20

القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسيّر استهدف هدفًا حيويًا في يافا “تل أبيب” بعدد من الطائرات المسيّرة نوع يافا

منذ 1 ساعة 3 October، 2024
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