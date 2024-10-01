بالفيديو | ايران تمطر كيان الاحتلال بمئات الصواريخ

استهدفت الجمهورية الإسلامية الايرانية عمق الأراضي المحتلة، رداً على استشهاد الشهيد اسماعيل هنية والسيد حسن نصرالله والشهيد نيلفروشان.

ودوت صافرات إنذار في أكثر من (1800) بلدة وموقع في جنوب ووسط وشمالي الكيان الإسرائيلي. وقال الحرس الثوري الإيراني، إن “العملية تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس بعد اغتيال إسماعيل هنية وحسن نصر الله وبناء على حقنا القانوني في الدفاع عن النفس، وذلك بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش”.

وأكد الجرس الثوري أنه رد الكيان الصهيوني على العمليات الإيرانية، فإنه سيواجه هجمات ساحقة.

وأشار الحرس الثوري إلى أنه “استهدفنا مواقع أمنية وعسكرية في قلب الأراضي المحتلة وسيتم إعلان تفاصيل العملية لاحقا. أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى”.

وأشار مسؤول إيراني لوكالة أنباء فارس، إلى ان أكثر من 80 صاروخا أطلقها الحرس الثوري أصابت أهدافها.

بالفيديو | انفجارات ضخمة إثر عشرات الصواريخ الإيرانية التي ضربت قواعد عسكرية للاحتلال الإسرائيلي pic.twitter.com/dwnTHXyr02 — قناة المنار (@TVManar1) October 1, 2024

وقالت وسائل اعلام العدو ان الرد الايرانية، أدى إلى توقفا وخلل في حركة القطارات.

.. يتبع

المصدر: مواقع