5 شهداء إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2024 - 04:40

5 شهداء إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

منذ 41 mins 3 October، 2024
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