المقاومة الإسلامية: فجرنا عبوة خاصة بقوة من جنود العدو حاولت الإلتفاف على يارون وأوقعنا جميع أفرادها بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2024 - 17:06

المقاومة الإسلامية: فجرنا عبوة خاصة بقوة من جنود العدو حاولت الإلتفاف على يارون وأوقعنا جميع أفرادها بين قتيل وجريح

منذ 1 ساعة 2 October، 2024
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