طائرات الاحتلال شنت 11 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال نحو ساعتين – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2024 - 03:50

طائرات الاحتلال شنت 11 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال نحو ساعتين

منذ 2 ساعة 2 October، 2024
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