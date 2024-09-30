8 أيام على العدوان الاسرائيلي على لبنان.. مزيد من الشهداء والجرحى

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي عدوانها على لبنان، لليوم الثامن على التوالي، مستهدفة مناطق عدة في لبنان، أبرزها في الجنوب والبقاع. وارتكب العدو الصهيوني عددا من المجازر في الجنوب والبقاع كان أبرزها في عين الدلب شرقي صيدا باستهدافه مبنى يقطنه نازحون ما أدى الى ارتقاء (45) شهيداً وواصابة (70) بجروح معظمهم من الاطفال والنساء.

وفي بعلبك الهرمل ارتكب العدو مجازر في عدد من القرى والبلدات باستهداف منازل المواطنين. وأعلنت وزارة الصحة أن حصيلة غارات العدو الإسرائيلي ليل امس على الهرمل أدت إلى استشهاد (12) شخصاً وإصابة (20) آخرين.

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ونعت وزارة الصحة 6 شهداء من المسعفين في سحمر في البقاع الغربي، وشجبت في بيان استهداف العدو الإسرائيلي للهيئات الاسعافية حيث أدت غارة معادية على مركز للدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية إلى استشهاد (6) مسعفين وإصابة (4) بجروح.

وقالت في بيان “إن وزارة الصحة العامة تنعى الشهداء الشجعان وتحيي إقدام كل المسعفين اللبنانيين الذين لم يتوانوا عن أداء واجبهم الإنساني رغم ما يتعرضون له من تهديد وتخويف وترهيب لاعاقتهم عن مهمتهم الاسعافية”.

وأسفت الوزارة “لعدم تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ووضع حد لتمادي الكيان الإسرائيلي بخرق القوانين والأعراف الدولية وتنفيذ إبادته اللاإنسانية العدوانية والتي يدفع ثمنها المدنيون ورجال الاسعاف”.

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كما أدى العدوان الإسرائيلي على منطقة الكولا في بيروت ليل أمس إلى استشهاد (5) أشخاص وإصابة (4) آخرين بجروح.

ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 3 من قادتها وهم،

– الرفيق الشهيد القائد البطل محمد عبد العال (أبو غازي) عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول الدائرة العسكرية الأمنية.

– الرفيق الشهيد القائد البطل عماد عودة (أبو زياد) عضو الدائرة العسكرية للجبهة وقائدها العسكري في لبنان.

– الرفيق الشهيد البطل عبد الرحمن عبد العال

زفت حركة المقاومة الاسلامية حماس الشهيد القائد فتح شريف أبو الأمين قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان وعضو قيادة الحركة في الخارج الذي استشهد بعد عملية اغتيال إرهابية وإجرامية، طالته هو وزوجته ونجله وكريمته، إثر غارة جويّة صهيونية استهدفتهم في منزلهم في مخيّم ( البص) قرب مدينة صور.

وقالت الحركة في بيان أصدرته: لقد مضى الأخ القائد أبو الأمين شهيداً، في معركة طوفان الأقصى المباركة على طريق قادة حركتنا وشعبنا الشهداء، بعد مسيرة حافلة بالعمل خدمة لشعبنا الفلسطيني ونضاله المشروع وقضيته العادلة.

ومساء أمس الاحد، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن غارات العدو الصهيونية في الساعات الـ 24 الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد (105) واصابة (359) بجروح.

المصدر: المنار