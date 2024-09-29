ميقاتي: عدد النازحين جراء القصف الإسرائيلي قد يصل للمليون ونطالب بوقف إطلاق النار على كل الجبهات

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية، أنّ “عدد النازحين جراء القصف الإسرائيلي قد يصل إلى المليون نازح”، موضحا أن ‏”النزوح الحالي هو الأكبر في تاريخ لبنان”.

وشدد على أن “الدولة تقوم بواجباتها ضمن امكانياتها”، مؤكدا أنه سيتم “تسهيل دخول الهبات شرط معرفة الجهة المانحة والجهة التي ستتسلم الهبة”، وقال: “سوف يكون لدينا اجتماعا مع الهيئات المانحة وسنطلب من الدول المانحة مساعدتنا في هذه الظروف الصعبة”.

وأكد ميقاتي أنه “لن نتقاعس لحظة عن متابعة الدور الدبلوماسي وليس لنا خيار سوى الدبلوماسية”، مشدداً على “أننا نطالب بوقف إطلاق النار على كل الجبهات”.

المصدر: مواقع