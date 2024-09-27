مراسل المنار: حفر كبيرة نتيجة الغارات واضرار كبيرة  ‫وواسعة في المباني المحيطة بالمباني التي دمرت بالعدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 23:04

مراسل المنار: حفر كبيرة نتيجة الغارات واضرار كبيرة  ‫وواسعة في المباني المحيطة بالمباني التي دمرت بالعدوان

منذ 46 mins 27 September، 2024
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