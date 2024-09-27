مراسل المنار: شهيد ونحو 50 جريحا وصلوا إلى مستشفيات  ‫المنطقة في حصيلة أولية للعدوان على الضاحية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 21:22

مراسل المنار: شهيد ونحو 50 جريحا وصلوا إلى مستشفيات  ‫المنطقة في حصيلة أولية للعدوان على الضاحية

منذ 1 ساعة 27 September، 2024
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