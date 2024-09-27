ماكرون: نتانياهو سيرتكب “خطأ” إن “رفض” وقف إطلاق النار في لبنان يحمله مسؤولية تصعيد اقليمي

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أنه في حال رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان فإنه سيكون قد ارتكب “خطأ” يحمّله “مسؤولية” تصعيد إقليمي.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مونتريال “الاقتراح الذي تم تقديمه متين”، موضحا أنه أعد بالتنسيق مع نتانياهو شخصيا والولايات المتحدة وفرنسا.

وأضاف ماكرون “أعتقد أن رئيس الوزراء (الإسرائيلي) سيكون قد ارتكب خطأ إذا رفض لأنه سيتحمل مسؤولية تصعيد إقليمي وسقوط مزيد من الضحايا المدنيين في لبنان، تصعيد أكبر بكثير، لا يمكن لأحد أن يسيطر عليه”.

وقال ترودو “من الضروري للغاية التوصل إلى وقف لإطلاق النار فورا”، مشيرا إلى “مشاهد مروعة”.

وأطلقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول حليفة أخرى لا سيما عربية، نداء من أجل وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 21 يوما.

واعتبر الرئيس الفرنسي أن ردود الفعل الأولية لإسرائيل على الاقتراح ليست “نهائية”، مشيرا إلى إمكان طلب انعقاد مجلس الأمن الدولي للبحث في هذه المسألة من أجل “زيادة الضغوط”.

المصدر: أ ف ب