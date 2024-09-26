غارة صهيونية على مبنى عند تقاطع الرويس – حي الأبيض قرب اوتستراد السيد هادي نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 16:20

غارة صهيونية على مبنى عند تقاطع الرويس – حي الأبيض قرب اوتستراد السيد هادي نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت

منذ 45 mins 26 September، 2024
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