مراسل المنار: استهداف جرافة عسكرية صهيونية في مخيم جنين  ‫بعد استهدافها بعبوة ناسفة خلال تجريفها لشوارع المدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 06:58

مراسل المنار: استهداف جرافة عسكرية صهيونية في مخيم جنين  ‫بعد استهدافها بعبوة ناسفة خلال تجريفها لشوارع المدينة

منذ 33 mins 26 September، 2024
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