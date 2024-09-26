ارتفاع عدد الشهداء الى 5 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة المطري في محيط الضابطة الجمركية شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2024 - 06:58

ارتفاع عدد الشهداء الى 5 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة المطري في محيط الضابطة الجمركية شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع

منذ 2 ساعة 26 September، 2024
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