إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: من المحتمل أن محاولة الاعتراض التي تمت خارج حدود “إسرائيل” لم تكن ناجحة وواصلت الطائرة بدون طيار طريقها نحو إيلات وبالتالي تم تفعيل صفارات الإنذار في المدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
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September 25 2024 - 20:46

إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: من المحتمل أن محاولة الاعتراض التي تمت خارج حدود “إسرائيل” لم تكن ناجحة وواصلت الطائرة بدون طيار طريقها نحو إيلات وبالتالي تم تفعيل صفارات الإنذار في المدينة

منذ 18 mins 25 September، 2024
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