المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا ثكنة برانيت الاسرائيلية بقذائف المدفعية ‏الثقيلة وأصابوها إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 20:46

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا ثكنة برانيت الاسرائيلية بقذائف المدفعية ‏الثقيلة وأصابوها إصابة مباشرة

منذ 59 mins 25 September، 2024
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