وزير الصحة اللبناني: 51 شهيدا و223 جريحا منذ صباح اليوم جراء غارات العدو الاسرائيلي على عدة مناطق – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 18:50

وزير الصحة اللبناني: 51 شهيدا و223 جريحا منذ صباح اليوم جراء غارات العدو الاسرائيلي على عدة مناطق

منذ 52 mins 25 September، 2024
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