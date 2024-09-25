وسائل إعلام إسرائيلية: 3 إصابات في كيبوتس ساعر جراء إطلاق رشقة صاروخية من لبنان وصفت حالة أحدهم بالخطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 14:48
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إعلام العدو: للمرة الأولى يطلق صاروخ باليستي من لبنان على تل أبيب
إعلام العدو: أكثر من مليون إسرائيلي دخلوا الملاجئ خلال دقائق في تل أبيب ومحيطها عقب دوي صفارات الإنذار
المقاومة الإسلامية: دفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف المجاهدون مستعمرة حتسور بعشرات الصواريخ
المقاومة الاسلامية: استهداف قاعدة شمشون وهي مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز اقليمية بصواريخ فادي 3
إعلام العدو: مدينة صفد فارغة بعدما تحولت إلى هدف كبير لحزب الله وكل الأعمال فيها تنهار
مراسلو المنار: الطيران المعادي شن غارات على بلدات عيتا الشعب وشيحين وبيت ليف ومجدلزون والمحمودية ويحمر وحاريص
وزير الصحة فراس الأبيض: استشهاد 4 مسعفين واستهداف 14 آلية ومركزا طبيا في عيناتا ومستشفى بنت جبيل الحكومي
المقاومة الإسلامية في العراق: قصف مجاهدونا بالطيران المسير هدفا قرب غور الأردن بأراضينا المحتلة
إعلام العدو: تم إطلاق طائرة بدون طيار من العراق باتجاه قواعد الجيش الإسرائيلي وفشلت الدفاعات الجوية باعتراضها
المقاومة الإسلامية في العراق هاجمت بالطيران المسير هدفا عسكريا في شمال فلسطين المحتلة
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم الأربعاء بشأن الأوضاع في لبنان
إستشهاد المصور السابق في قناة المنار الزميل كامل كركي في العدوان الغاشم على الجنوب
الإمام السيد علي الخامنئي: النصر النهائي سيكون لجبهة المقاومة وجبهة حزب الله
الإمام الخامنئي: المجاهدون في سبيل الله بفلسطين ولبنان لا يملكون عشر ما يمتلكه العدو ومع ذلك هم منتصرون
الإمام الخامنئي: لو كان بإمكان الكيان الخبيث هزيمة المقاومة في فلسطين ولبنان لما عمد إلى ارتكاب الجرائم بحق المدنيين
الإمام الخامنئي: قوة حزب الله أكبر من أن تنهزم أمام العدو
رويترز عن مصدر: إطلاق صواريخ من مناطق استهدفتها "إسرائيل" مسبقًا يثبت قدرة حزب الله على إخفاء أسلحته
المقاومة الإسلامية قصفت المخازن الرئيسية في قاعدة نيمرا والمخازن اللوجستية في قاعدة نفتالي بعشرات الصواريخ
وزارة الصحة: 7 شهداء حصيلة الغارات المتتالية على محافظة بعلبك الهرمل
وزير الصحة فراس الأبيض: استشهاد 4 مسعفين واستهداف 14 آلية ومركزا طبيا في عيناتا ومستشفى بنت جبيل الحكومي
الأبيض: المستشفيات تقوم بواجباتها على أكمل وجه ونقوم بتنفيذ الخطط الموضوعة لمواجهة العدوان الاسرائيلي
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني استهدف فريق الدفاع المدني-الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة النبطية الفوقا
إعلام العدو: فرض رقابة على حدث انفجار الطائرة المسيرة التي أطلقت من العراق
المقاومة الإسلامية في العراق هاجمت بصاروخ الأرقب (كروز مطور) هدفا حيويا في شمال فلسطين المحتلة
المقاومة الإسلامية في العراق: ردا على المجازر، استهدفنا بالطيران المسيّر هدفًا في الجولان المحتل وستتصاعد عملياتنا
إذاعة جيش العدو: تم إطلاق 3 مسيّرات من العراق خلال الليلة الماضية
الإمام الخامنئي: الاغتيالات لن تهز حزب الله لأن لديه من الثبات ما يجعله لا يهتز بفعل هذه الضربات
وسائل إعلام إسرائيلية: 3 إصابات في كيبوتس ساعر جراء إطلاق رشقة صاروخية من لبنان وصفت حالة أحدهم بالخطيرة
منذ 50 mins
25 September، 2024
عاجل
كيبوتس ساعر
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وسائل إعلام إسرائيلية: انفجار صاروخ في كيبوتس ساعر قرب نهاريا وسقوط عدد من الجرحى
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