اعلام العدو عن مركز الشمال الطبي: استقبلنا 12 إصابة جراء القصف الصاروخي من لبنان خلال ال24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 12:36

اعلام العدو عن مركز الشمال الطبي: استقبلنا 12 إصابة جراء القصف الصاروخي من لبنان خلال ال24 ساعة الماضية

منذ 29 mins 25 September، 2024
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