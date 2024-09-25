اعلام العدو عن مركز الشمال الطبي: استقبلنا 12 إصابة جراء القصف الصاروخي من لبنان خلال ال24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 12:36
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إعلام العدو: 4 مصابين تحت أنقاض البيت المحصن في صفد وسط دمار وحرائق كبيرة جراء الرشقة الأخيرة
المقاومة الإسلامية نفذت الثلاثاء 18 عملية إطلاق صواريخ ومسيرات انقضاضية على مواقع للعدو الصهيوني دفاعاً عن لبنان وشعبه
إعلام العدو: مدينة صفد فارغة بعدما تحولت إلى هدف كبير لحزب الله وكل الأعمال فيها تنهار
مراسلو المنار: الطيران المعادي شن غارات على بلدات عيتا الشعب وشيحين وبيت ليف ومجدلزون والمحمودية ويحمر وحاريص
وزير الصحة فراس الأبيض: استشهاد 4 مسعفين واستهداف 14 آلية ومركزا طبيا في عيناتا ومستشفى بنت جبيل الحكومي
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني استهدف فريق الدفاع المدني-الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة النبطية الفوقا
إعلام العدو: تم إطلاق طائرة بدون طيار من العراق باتجاه قواعد الجيش الإسرائيلي وفشلت الدفاعات الجوية باعتراضها
إعلام العدو: فرض رقابة على حدث انفجار الطائرة المسيرة التي أطلقت من العراق
المقاومة الإسلامية في العراق: ردا على المجازر، استهدفنا بالطيران المسيّر هدفًا في الجولان المحتل وستتصاعد عملياتنا
إذاعة جيش العدو: تم إطلاق 3 مسيّرات من العراق خلال الليلة الماضية
إستشهاد المصور السابق في قناة المنار الزميل كامل كركي في العدوان الغاسم على الجنوب
الإمام الخامنئي: المجاهدون في سبيل الله بفلسطين ولبنان لا يملكون عشر ما يمتلكه العدو ومع ذلك هم منتصرون
الإمام الخامنئي: الاغتيالات لن تهز حزب الله لأن لديه من الثبات ما يجعله لا يهتز بفعل هذه الضربات
اعلام العدو عن مركز الشمال الطبي: استقبلنا 12 إصابة جراء القصف الصاروخي من لبنان خلال ال24 ساعة الماضية
منذ 29 mins
25 September، 2024
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الامام الخامنئي: قوة حزب الله أكبر من أن تُهزم
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