الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا السبت، غائما جزئيا بسحب مرتفعة يتحول تدريجيا بعد الظهر الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 10 درجات على الساحل، مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، وتبقى الرطوبة منخفضة في حين تبقى درجات الحرارة المسائية ليل السبت/ الاحد مرتفعة.

-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من هذا اليوم الجمعة ، بكتل هوائية حارة وجافة محملة بطبقات من الغبار مصدرها مصر، تؤدي الى انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة التي تبلغ ذروتها يوم السبت لتتخطى معدلاتها ( 8 و 10 درجات) فتلامس ال 37 درجة على الساحل، مع اجواء عابقة و مغبرة ، ويستمر تأثيرها حتى يوم الأحد حيث تنحسر تدريجيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر ايار: بيروت بين 18 و27، طرابلس بين 17 و26، زحلة بين 13 و27 درجة.

تحذير: من ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية بحدود العشر درجات بخاصة على الساحل ومن الحرائق في المناطق الحرجية ومن الغبار في الاجواء .

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات و المناطق الجنوبية، بحيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية كذلك يسجل ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة المسائية ليل الجمعة/ السبت، نتيجة تأثير الرياح الخماسينية الحارة و الجافة والتي تنشط بدءا من بعد الظهر خصوصا جنوب البلالد، يرافقها طبقات من الغبار وانخفاض بنسبة الرطوبة .

السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة يتحول تدريجيا بعد الظهر الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 10 درجات على الساحل، مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، وتبقى الرطوبة منخفضة في حين تبقى درجات الحرارة المسائية ليل السبت/ الاحد مرتفعة.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع بداية الانخفاض بدرجات الحرارة ابتداء من بعد الظهر والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، مع نشاط بسرعة الرياح حيث تصل الى 60 كلم/س شمال البلاد ، و ارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات وتبقى طبقات الغبار في الاجواء.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 35 درجة، فوق الجبال من 16 الى 34 درجة، في الداخل من 19 الى 38 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية صباحا ناشطة، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

-الانقشاع: جيد ، يسوء صباحا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 45 و70 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام