وزارة الصحة اللبنانية: 3 شهداء و9 جرحى في حصيلة أولية للغارة الاسرائيلية على المعيصرة في فتوح كسروان جبل لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 12:36

وزارة الصحة اللبنانية: 3 شهداء و9 جرحى في حصيلة أولية للغارة الاسرائيلية على المعيصرة في فتوح كسروان جبل لبنان

منذ 32 mins 25 September، 2024
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