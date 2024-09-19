إعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في زرعيت في الجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 14:14
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إعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في زرعيت في الجليل الغربي
منذ 39 mins
19 September، 2024
عاجل
الجليل الغربي
زرعيت
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