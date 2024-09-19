وما نُكست رايتهم.. المقاومة الإسلامية تزف شهداء سعداء على طريق القدس

مؤمنون صادقون مضوا على طريق القدس، وما نُكست راية مقاومتهم، بذلوا دمهم والمهج قرابين ليتجلى النصر المحتوم.. زفت المقاومة الإسلامية اليوم بمزيد من الفخر والإعتزاز، عدداً من الشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس.

والشهداء هم:

– الشهيد المجاهد نظير يوسف نون “جابر” مواليد عام 1971 من بلدة الرام في البقاع

– الشهيد المجاهد فضل الله شحادة مشيك “آدم” مواليد عام 1970 من بلدة مزرعة بيت مشيك في البقاع

– الشهيد المجاهد حسين علي أمهز “كفاح” مواليد عام 1971 من بلدة نبحا في البقاع

– الشهيد المجاهد بسام حسين فتوني “علاء” مواليد عام 1975 من بلدة خربة سلم في جنوب لبنان

– الشهيد المجاهد جعفر أحمد الحسين “مجاهد” مواليد عام 1989 من بلدة سحمر في البقاع الغربي

– الشهيد المجاهد أحمد علي حسن “ملاك” مواليد عام 1998 من بلدة عيترون في جنوب لبنان وسكان منطقة حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت

– الشهيد المجاهد علي محمد سليمان سمحات “كاظم” مواليد عام 1994 من بلدة عيناثا في جنوب لبنان

كما زفت المقاومة أمس وفجر اليوم عدداً من المجاهدين الشهداء، الذين ارتقوا على طريق القدس. والشهداء هم:

– الشهيد المجاهد علي محمد شلبي “باقر” مواليد عام 1993 من بلدة كفرملكي في جنوب لبنان.

– الشهيد المجاهد علي محمد ترحيني “حيدر” مواليد عام 2001 من بلدة عِبّا في جنوب لبنان

– الشهيد المجاهد إبراهيم عبد الكريم زين الدين “أبو علي أمير” مواليد عام 1995 من بلدة صفد البطيخ في جنوب لبنان

– الشهيد المجاهد عبد المنعم جمال عبد المنعم “ملاك” مواليد عام 2008 من بلدة عيترون وسكان بلدة كوثرية الرز في جنوب لبنان

– الشهيد المجاهد فضل عباس بزي “أبو عباس” مواليد عام 1991 من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان

– الشهيد المجاهد محمد حسين العرب “قاسم” مواليد عام 1979 من بلدة فلاوي في البقاع

– الشهيد المجاهد علي حسني زعيتر “أبو طالب” مواليد عام 1999 من بلدة حدث بعلبك في البقاع

– الشهيد المجاهد أحمد علي لمع “ربيع” مواليد عام 1982 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان

– الشهيد المجاهد علي فواز الحاج حسن “علي الكرار” مواليد عام 1991 من بلدة شعث في البقاع

– الشهيد المجاهد جواد ياسر ابو خليل “جهاد” مواليد عام 2005 من بلدة كوثرية الرز في جنوب لبنان

– الشهيد المجاهد محمد حسن كوراني “ساجد” مواليد عام 1982 من بلدة ياطر في جنوب لبنان

– الشهيد المجاهد علي أحمد حيدر “حسن” مواليد عام 1986 من بلدة كفردان في البقاع

المصدر: الاعلام الحربي