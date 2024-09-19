مصادر فلسطينية: شهداء وجرحى في قصف صهيوني استهدف منزلاً في جباليا البلد شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 12:42

مصادر فلسطينية: شهداء وجرحى في قصف صهيوني استهدف منزلاً في جباليا البلد شمال قطاع غزة

منذ 36 mins 19 September، 2024
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