الشهيد المجاهد علي فواز الحاج حسن – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 09:36

الشهيد المجاهد علي فواز الحاج حسن

منذ 39 mins 19 September، 2024
علي فواز الحاج حسن
شهداء على طريق القدس

علي فواز الحاج حسن 1

المصدر: موقع المنار

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