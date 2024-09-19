طائرات الاحتلال تقصف منزلاً في شارع النديم بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 03:26
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المقاومة الإسلامية: هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته الثلاثاء
المقاومة الاسلامية ردت على الاعتداء على مجدل سلم وبليدا بقصف مقر كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصواريخ الكاتيوشا
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد حافظ حسين علي ملحم "ابو صالح" مواليد 1976- بلدة قبريخا
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد محمد حسين العرب "قاسم" مواليد 1979 من بلدة فلاوي في البقاع
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد فضل عباس بزي "ابو عباس" مواليد 1991 من مدينة بنت جبيل
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد أحمد علي لمع "ربيع" مواليد 1982 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد علي فواز الحاج حسن "علي الكرار" مواليد 1991 من بلدة شعت في البقاع
معلقون صهاينة: "اسرائيل" التي تمتلك ذكاءً صناعياًً لديها أيضاً غباء استراتيجي لأنها تدرك عجزها عن حسم معركة الشمال
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سرايا القدس: استهدفنا بصواريخ "107 موجهة" مقر قيادة وسيطرة تابعاً لجيش العدو بمدينة الزهراء جنوب محور "نتساريم"
كتائب شهداء الأقصى: قصف جنود العدو في حي الجنينة في رفح بالهاون الثقيل بالاشتراك مع كتائب الشهيد عبدالقادر الحسيني
مراسل المنار: قوات العدو انسحبت من مخيم الفوار جنوب الخليل بعد اقتحام استمر 13 ساعة وتخلله دهم عشرات المنازل
حركة الجهاد الإسلامي: العملية الصهيونية الغادرة بتفجير أجهزة اتصال هي جريمة حرب موصوفة ألحقت أضرارا بالمدنيين
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
طائرات الاحتلال تقصف منزلاً في شارع النديم بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة
منذ 36 mins
19 September، 2024
عاجل
حي الزيتون
غزة
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