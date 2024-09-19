العراق | المقاومة الاسلامية تهاجم بطائرات من دون طيار هدفا في مدينة حيفا بالأراضي الفلسطينية المحتلة

شنّت المقاومة الاسلامية في العراق، أمس الأربعاء، هجوماً بطائرات من دون طيّار، على هدف في مدينة حيفا، بالأراضي الفلسطينية المحتلة ، مؤكدة استمرارها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وفي بيان صادر عنها، أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، أنّ ” مجاهديها استهدفوا يوم الاربعاء ، الموافق 18 / 9 / 2024 ، هدفاً في حيفا بأراضينا المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر”.

وأوضحت المقاومة الاسلامية، أنّ الهجوم يأتي” استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وأكّدت المقاومة الاسلامية في العراق ” استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

والهجوم يعدّ الثاني من نوعه خلال 48 ساعة ، حيث أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق ” أنّ مجاهديها استهدفوا صباح يوم الإثنين الموافق 16 / 9 / 2024 ، هدفاً في غور الاردن بأراضينا المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر”.

المصدر: وكالة يونيوز