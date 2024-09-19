مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شن غارة استهدفت ‫مدينة الخيام في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 01:54

مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شن غارة استهدفت ‫مدينة الخيام في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 19 September، 2024
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