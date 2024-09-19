مراسل المنار: العدو الإسرائيلي يطلق رشقات رشاشة من موقع “ضهر الجمل – رامية” بإتجاه أطراف بلدة رامية وجبل بلاط في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 00:20

مراسل المنار: العدو الإسرائيلي يطلق رشقات رشاشة من موقع “ضهر الجمل – رامية” بإتجاه أطراف بلدة رامية وجبل بلاط في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 18 September، 2024
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