المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي محمد شلبي “باقر” مواليد عام 1993 من بلدة كفرملكي في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 22:48

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد علي محمد شلبي “باقر” مواليد عام 1993 من بلدة كفرملكي في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 30 mins 18 September، 2024
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