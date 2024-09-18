9 شهداء وأكثر من 300 إصابة في التفجيرات التي طالت أجهزة لاسلكية في لبنان اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 19:44

9 شهداء وأكثر من 300 إصابة في التفجيرات التي طالت أجهزة لاسلكية في لبنان اليوم

منذ 42 mins 18 September، 2024
سيارة
لبنان

انفجر عدد من الاجهزة اللاسلكية في أيدي حامليها في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية.

وهرعت طواقم الإسعاف في نقل المصابين الى المستشفيات، فيما عملت طواقم الدفاع المدني على إخماد الحرائق التي اندلعت نتيجة الانفجارات.

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة تحديث لحصيلة موجة التفجيرات الجديدة التي طالت أجهزة لاسلكية وفيها أن تسعة أشخاص قد استشهدوا وأصيب أكثر من 300 شخص بجروح،وقد قاربت عملية نقل الاصابات عبر سيارات الاسعاف على الانتهاء

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أن “عناصرها تعمل على إخماد حرائق اندلعت داخل منازل وسيارات ومحلات في البقاع والجنوب وجبل لبنان والضاحية الجنوبية”.
ولفتت إلى أن “سيارات الإسعاف التابعة لها تعمل على نقل الجرحى إلى المستشفيات، نتيجة الحادث الأمني الذي طال مناطق لبنانية عدة”.

تزامنت التفجيرات مع تحليق الطيران الاسرائيلي المسير فوق بيروت والضواحي.

وتأتي هذه التفجيرات بعد ساعات من استخدام اسرائيل شبكة البيجر اللاسلكية وتفجيرها بحامليها.

 

 

المصدر: موقع المنار

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