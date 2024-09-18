الابيض: حصيلة الشهداء حتى الآن هي 12 شهيداً بينهم طفلان 8 سنوات و 11 سنة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 18 2024 - 13:32

الابيض: حصيلة الشهداء حتى الآن هي 12 شهيداً بينهم طفلان 8 سنوات و 11 سنة

منذ 23 mins 18 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة