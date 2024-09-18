وزير الصحة فراس الابيض: عدد الشهداء لم يكن كبيرا نسبةً لحجم الاعتداء – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 13:32

وزير الصحة فراس الابيض: عدد الشهداء لم يكن كبيرا نسبةً لحجم الاعتداء

منذ 24 mins 18 September، 2024
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