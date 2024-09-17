مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشن غارتين استهدفتا بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني يشن غارتين استهدفتا بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان
منذ 17 mins
17 September، 2024
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