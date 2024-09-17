غزة | الاحتلال يواصل حرب الابادة ويرتكب مجزرة جديدة في البريج

في اليوم الـ347 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة راح ضحيتها عشرات الشهداء والمصابين في مخيم البريج وسط القطاع المحاصر. وقالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر وصل منها إلى المستشفيات 26 شهيداً و84 مصاباً خلال 24 ساعة.

وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 41 ألفا و252 شهيداً و95 ألفاً و497 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. كما قالت الوزارة إنه “لا زال عددٌ من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وفي تفاصيل الإبادة المستمرة على القطاع، شنّت طائرات الاحتلال غارتين صباح اليوم على مخيم البريج وسط قطاع غزة. وارتقى شهيد في قصف الاحتلال دراجة هوائية في منطقة قيزان رشوان بمدينة خان يونس.

وأصيب مواطنان على الأقل في قصف وإطلاق نار إسرائيلي على بلدتي خزاعة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها صوب خيام النازحين في منطقة المواصي الساحلية شمال غربي مدينة رفح.

وأطلقت طائرات الاحتلال المسيرة “كواد كابتر” النار تجاه طواقم الإسعاف خلال محاولتها انتشال المصابين جراء استهداف منزل في بلوك 12 بمخيم البريج وسط القطاع.

وأعلن الدفاع الدفاع المدني انتشال 4 شهداء بينهم طفلة نتيجة قصف إسرائيلي على عدة منازل لعائلات الترتوري وأبو شوقة والبطران شرق البريج، مؤكدًا أنه لا يزال هناك العشرات من المواطنين عالقين تحت الأنقاض.

وطالب المنظمة الدولية للصليب الأحمر بضرورة العمل على التنسيق الفوري لدخول طواقم الدفاع المدي للمنطقة لإنقاذ الأحياء قبل فوات الأوان.

وارتقى عدد من الشهداء في قصف طائرات الاحتلال منزلين لعائلة أبو شوقة والترتوري في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وشنّت طائرات الاحتلال حزاما ناريا على منطقة بلوك 12 في مخيم البريج وسط القطاع.

وأفادت مصادر الدفاع المدني بأن الحديث يدور عن مجزرة كبيرة ووجود أعداد من الشهداء تحت الأنقاض. وقصفت مدفعية الاحتلال محيط منطقة الدعوة شمال مخيم النصيرات، والمناطق الشمالية والشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وارتقى شهيد من عائلة بهار وأصيب 5 من عائلة الشوبكي جراء قصف الاحتلال شقة في حي الدرج شرق مدينة غزة.

واستشهد مواطنان وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف من طائرات الاحتلال المروحية استهدف خيمة للنازحين بمنطقة البركة في دير البلح وسط قطاع غزة. وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وارتقى 3 شهداء وأصيب عدد آخر من المواطنين، منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء، إثر قصف طيران الاحتلال شقة سكنية لعائلة الشامي في شارع الثلاثيني بمدينة غزة.

وأفاد جهاز الدفاع المدني بانتشال 3 شهداء، بينهم طفل وامرأة، وعدد من الجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة الشامي قرب مسجد السلام بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة. كما نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المباني السكنية جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

الدفاع المدني بغزة: الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في مخيم البريج

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لـ”قناة الجزيرة” أن “الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في مخيم البريج وسط القطاع”.

وقال إن هناك “شهداء في قصف إسرائيلي على عدة منازل شرق البريج وهناك عشرات عالقون تحت الأنقاض”، مضيفاً أن “التقديرات تشير إلى وجود نحو 50 شخصاً في المنازل المستهدفة شرق البريج”، وأن “المشهد مأساوي جداً في المنطقة التي قصفها الاحتلال اليوم في مخيم البريج”.

حماس: مجزرة اليريج إمعان إسرائيلي في حرب الإبادة

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن “جيش الاحتلال الإرهابي ارتكب مجزرة جديدة بتنفيذه قصفاً وحشياً مكثَّفاً شمل مربعاً سكنياً مكتظّاً بالأهالي شرق مخيم البريج، مما أدى لتدمير عدد من المنازل على رؤوس ساكنيها، وإيقاع العشرات من الشهداء والمصابين.

وأكدت الحركة في بيان أن هذه الجرائم البشعة والمتكررة، هي إمعان من جيش الاحتلال في حرب الإبادة والاستهداف المباشر والمتعمّد للمدنيين العزّل، وسط صمت دولي مُستهجَن، وحالة شلل كامل للمنظومة الدولية.

وشددت على أن هذه المجازر المتواصلة بحق أهالي غزة، والتي تُرتَكَب بتواطؤ ودعم من الإدارة الأميركية وعواصم غربية؛ لن توهِن من عزيمة وصمود شعبنا الفلسطيني أو تُفلِح في إخضاع مقاومته، أو تُقَرِّب الطغمة الفاشية الصهيونية من تحقيق أهداف عدوانها الوحشي.

المصدر: مواقع إخبارية