وسائل إعلام أوكرانية : سماع دوي عدة انفجارات في مقاطعة خميلنيتسكي بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2024 - 01:28

وسائل إعلام أوكرانية : سماع دوي عدة انفجارات في مقاطعة خميلنيتسكي بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي

منذ 38 mins 16 September، 2024
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