حماس تشيد بالضربة الصاروخية التي نفذتها القوات اليمنية والإخوة أنصار الله في عمق الكيان الصهيوني وتعدّها رداً طبيعياً على عدوان الكيان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2024 - 17:04
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القوات المسلحة اليمنية: الصاروخ قطع مسافة 2040 كلم بـ11 دقيقة ونصف الدقيقة ووصل إلى هدفه وأخفق العدو باعتراضه
القوات اليمنية: على العدو أن يتوقع الرد على عدوانه على الحديدة والمزيد من العمليات النوعية المقبلة
المقاومة الإسلامية في لبنان قصفت مقر كتائب المدرعات التابع للواء 188 في ثكنة "راوية" بعشرات صواريخ الكاتيوشا
المقاومة الإسلامية استهدفت منظومة فنية في موقع المالكية بمحلقة انقضاضية وأصابتها إصابة مباشرة أدت إلى تدميرها
المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم بتلال كفرشوبا المحتلة بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها
وزارة الصحة اللبنانية: 4 جرحى جراء قصف العدو على بلدة العديسة الجنوبية
الرئيس بري: ليكن المولد هذا العام عملًا وجهادًا لاستيلاد قيم الوحدة والتراحم والتلاقي فهي سبيل الخلاص للوطن والإنسان
وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال 24 ساعة وصل منها إلى المستشفيات 24 شهيدًا و57 جريحًا
إعلام العدو: الجيش "الإسرائيلي" أبلغ عائلات 3 أسرى قتلوا في غزة وأعيدت جثثهم في كانون الأول الماضي بأنهم قتلوا بنيرانه
الحشد الشعبي في العراق فجر مضافة لـ"داعش" و4 عبوات كانت تعيق تقدم قواته ضمن عمليات "محمد رسول الله" في صحراء نينوى
كتائب القسام: استهدفنا في عملية مركبة جرافة D9 وناقلة جند شرق رفح بقذائف الياسين 105 وأوقعنا أفرادهما بين قتيل وجريح
حماس تشيد بالضربة الصاروخية التي نفذتها القوات اليمنية والإخوة أنصار الله في عمق الكيان الصهيوني وتعدّها رداً طبيعياً على عدوان الكيان
منذ 2 ساعة
15 September، 2024
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