حماس تشيد بالضربة الصاروخية التي نفذتها القوات اليمنية والإخوة أنصار الله في عمق الكيان الصهيوني وتعدّها رداً طبيعياً على عدوان الكيان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2024 - 17:04

حماس تشيد بالضربة الصاروخية التي نفذتها القوات اليمنية والإخوة أنصار الله في عمق الكيان الصهيوني وتعدّها رداً طبيعياً على عدوان الكيان

منذ 2 ساعة 15 September، 2024
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