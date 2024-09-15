بيرم من مليخ: الإحياء اليمني لولادة الرسول الأكرم (ص) لها رونق خاص في ضرب تل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2024 - 18:48

بيرم من مليخ: الإحياء اليمني لولادة الرسول الأكرم (ص) لها رونق خاص في ضرب تل أبيب

منذ 32 mins 15 September، 2024
الوزير مصطفى بيرم
طوفان الأقصى - لبنان

قال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم “نحن ثقافتنا ثقافة حياة وليس ثقافة موت، لكن حين تفرض عليك حرب وجودية تتغير المعادلة”.

وأضاف بيرم “نحن لا نلغي أحد حتى وعندما ننتصر نهدي انتصاراتنا للذي معنا وللذي ليس معنا لأننا من ثقافة القبول بالآخر”.

كلام بيرم جاء خلال الحفل التكريمي الذي أقامه حزب الله في حسينية بلدة مليخ الجنوبية للشهيد السعيد على طريق القدس ساجد محمد مصطفى بمشاركة شخصيات وفعاليات، علماء دين، عوائل الشهداء والأهالي.

ولفت بيرم إلى أنّه في هذا الصباح بدأ الإحياء اليمني باكراً عندما ضرب من ألفين كلم قلب تل أبيب لتلاقيه ترانيم الصواريخ الصادرة من لبنان فهكذا تحيي الامة الحقيقية ذكرى الحبيب المصطفى محمد(ص) في مواجهة كل الظالمين.

وختم بيرم “العدوّ لا يقبل بوجودنا إلّا إذا كنّا له أتباعاً وخدماً ونحن من مدرسة “هيهات منا الذلة””.

المصدر: موقع المنار

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