المكاري اتصل بآمال الخليل متضامنا: الكلمة أمضى من سلاح الحرب

اتصل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري، بالزميلة في جريدة “الاخبار” آمال الخليل، واطلع منها على ملابسات رسالة التهديد الإسرائيلية المصدر التي تلقتها عبر الهاتف.

وإذ أعرب عن تضامنه معها في مواجهة “الارهاب الفكري والحرب النفسية اللذين عودتنا إسرائيل اللجوء اليهما كل حين”، شدد على أن “مناعة الصحافة لن يوهنها تهديد من هنا ورسالة من هناك، وما هذا الاسلوب إلا دليل على أن إسرائيل تأبى التزام العهود والمواثيق والقوانين الدولية التي تحمي الصحافيين وترعى عملهم”.

وأشار إلى أن “الكلمة الحرة والجريئة تبقى أمضى من أي سلاح حربي أو نفسي”.

المصدر: الوكالة الوطنية