وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال يرتكب 3 مجازر في الساعات الماضية راح ضحيتها 34 شهيداً وحصيلة العدوان ترتفع إلى (41118) شهيدا و(95125) جريحاً – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 12:24
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وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال يرتكب 3 مجازر في الساعات الماضية راح ضحيتها 34 شهيداً وحصيلة العدوان ترتفع إلى (41118) شهيدا و(95125) جريحاً
منذ 44 mins
12 September، 2024
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