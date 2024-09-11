عدوان أمريكي يستهدف بغارتين منطقة الكنب في مديرية مقبنة بمحافظة تعز اليمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 01:06

عدوان أمريكي يستهدف بغارتين منطقة الكنب في مديرية مقبنة بمحافظة تعز اليمنية

منذ 1 ساعة 10 September، 2024
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