شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في طولكرم في الضفة الغربية

استشهد مواطنان فلسطينيان، عصر اليوم الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة بوصول شهيد إلى مستشفى طولكرم الحكومي، وشهيدة إلى مستشفى الإسراء، متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن مستشفى طولكرم الحكومي أن الشهيد هو أحمد مجدوبة (24 عاما).

وداهمت قوات الاحتلال مركز العودة في مخيم طولكرم، واحتجزت طاقم العاملين فيه وعددهم ستة اشخاص، وحولته الى ثكنة عسكرية ونشرت القناصة على نوافذه.

وتزامن ذلك مع محاصرة آليات الاحتلال لمركز الاسعاف التابع لجمعية الهلال الأحمر في الحي الجنوبي لمدينة طولكرم، قبل أن يداهم جنود الاحتلال المقر، ويحتجز طواقم الاسعاف، ودقق في هوياتهم ومنعهم من الخروج، واعتقلوا كلا من ضابط الاسعاف معتز جمعة والمسعف توفيق كانوح.

وأصيب خلال الاقتحام 10 مواطنين برصاص الاحتلال، وصفت جروحهم بين المتوسطة والطفيفة، نقلوا إلى مستشفى طولكرم الحكومي ومستشفى الإسراء وفق ما أعلنت الوزارة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت طولكرم بعدد من الآليات العسكرية، وداهمت عدة أحياء، وحاصرت مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ومداخل مخيم طولكرم، ونفذت عمليات تجريف في الشوارع المؤدية للمخيم.

المصدر: فلسطين اليوم