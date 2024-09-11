الصحافة اليوم 11-9-2024

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 11-9-2024 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الأخبار:

شدّ وجذب داخل “إسرائيل” | الجيش يستنهض الجمهور: طالبوا بصفقة!

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الأخبار اللبنانية “بشكل واضح وصريح، ومن دون مواربة أو عبر تسريب، نشر الجيش الإسرائيلي، أمس، مقطع فيديو، من تصويره وإخراجه، للنفق الذي عُثر فيه على الأسرى الإسرائيليين الستة، مقتولين، قبل نحو أسبوعين. وكان أثار مقتل الأسرى غضب شريحة واسعة من الجمهور الإسرائيلي، ودفعها إلى التظاهر في الشوارع، وتنفيذ إضراب قاده «الهستدروت»، الأمر الذي شكّل ضغطاً حقيقياً على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وإن لم يكن كافياً لدفعه إلى تليين شروطه، والتوجّه إلى مفاوضات جدّية تنتج صفقة.إلا أنه أمس، عاد الجيش الإسرائيلي، بما يمثّل من مستوى أمني يقف على رأسه وزير الحرب، يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان، هرتسي هاليفي، وكذلك قادة الأجهزة الأمنية، لينكأ في حادثة مقتل الأسرى الستة، في محاولة واضحة لإعادة إثارة الجمهور ضد الحكومة، ودفعه إلى تصعيد الضغط عليها للتوصّل إلى صفقة تبادل ووقف لإطلاق النار مع حركة «حماس»، خصوصاً أنه بات واضحاً للجميع أن الصفقة أصبحت أكثر بعداً، وأن المفاوضات شبه مجمّدة، وأنه ليس لدى الأميركيين ما يقدّمونه من مقترحات تفاوضية، أكثر مما قدّموه سابقاً، وفشلوا في تمريره. وفي هذا السياق، رأت «القناة 12» الإسرائيلية أن «تصوير وإخراج هذا الفيديو من قبل الجيش الإسرائيلي هما دليل واضح على الضغط الذي يريد قادة الأجهزة الأمنية ممارسته على المستوى السياسي في إسرائيل، وتحديداً على نتنياهو من أجل إبرام صفقة مع حماس»، مضيفة أن «الجيش يتطلّع إلى التأثير على الجمهور الإسرائيلي للتأثير على الحكومة لإبرام صفقة».

وخلال مؤتمر صحافي، عرض المتحدث باسم جيش العدو، دانيال هاغاري، مقطع الفيديو الذي يُظهره هو نفسه داخل النفق الذي عُثر فيه على الأسرى الستة. وقال هاغاري إن «الجيش لم تكن لديه معلومات عن مكان وجود الأسرى الستة في رفح أثناء العملية العسكرية»، مضيفاً أن «الآسرين أغلقوا النفق بعد قتل الأسرى». وأوضح هاغاري أن «الجيش الإسرائيلي استخدم آليات للحفر في الأرض على عمق 20 متراً، حتى عثر على النفق الذي يبعد حوالي 700 متر فقط عن المكان الذي احتُجز فيه (الأسير السابق) فرحان القاضي». كما أفاد بالعثور على «أدوات لإقامة طويلة وكميات كبيرة من الماء والطعام داخل النفق».

وأثار الفيديو موجة غضب بين عائلات الأسرى الإسرائيليين، حيث قالت «هيئة عائلات الأسرى» إن «فيديو النفق الذي عُثر فيه على جثامين الستة يقتضي التظاهر لإعادة الأسرى»، مشيرة إلى أن «صمت وتقاعس رئيس الحكومة والوزراء لم يسبق لهما مثيل منذ إقامة الدولة». كذلك، نقلت إذاعة الجيش عن عائلة الأسيرة القتيلة، كرمل جات، قولها إن «قتل الرهائن في غزة كان بسبب الضغط العسكري»، وإن «ما يجب علينا فعله هو إعادة جميع الرهائن بصفقة». وفي المقابل، بدا لافتاً ما كشفت عنه «كان 11»، عقب عرض الفيديو، من أن «نتنياهو شكّل هيئة أمنية مصغّرة بدل مجلس الحرب الذي تم حلّه، من دون الإعلان رسمياً عن ذلك». وأوضحت القناة أن «الهيئة الأمنية المصغّرة تضمّ 6 وزراء إلى جانب نتنياهو، وتنعقد بشكل دائم للتشاور بشأن الحرب». وأضافت أنها «تضمّ (وزير المالية المتطرّف بتسلئيل) سموتريتش، بينما يغيب عنها (وزير الأمن القومي المتطرّف إيتمار) بن غفير الذي يطالب بالانضمام إلى الاجتماعات».

وعلى المستوى السياسي، تباينت ردود الفعل على فيديو النفق، حتى بين معارضي نتنياهو، ما يؤكد الانقسام العمودي في الكيان حول مسألة الأسرى والمفاوضات والصفقة، إذ قال زعيم المعارضة، يائير لابيد، إن «الصور المروّعة هي دليل مرعب ومؤلم على قسوة حماس غير المعقولة، ولكنها أيضاً ضوء أحمر وإنذار لضمير حكومة إسرائيل. إذا لم نفعل كل شيء من أجل الوصول إلى صفقة الآن، فإننا نحكم بالإعدام على الأحياء منهم». وأضاف: «لا يمكننا السماح لأنفسنا بمزيد من هذه الفيديوهات». وفي المقابل، علّق عضو الكنيست ورئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، قائلاً: «يجب أن نوقف جميع المساعدات الإنسانية لغزة اليوم. لا طعام ولا ماء ولا سجائر ولا وقود ولا بضائع. كل من كان له يد في الأمر، لا يجب أن يموت موتاً طبيعياً». وتوافق معه بن غفير الذي قال إن «فيديو الأسرى الذين قُتلوا في النفق صادم، ويجب وقف المساعدات وزيادة الضغط العسكري»، بينما قال رئيس حزب «يهودية التوراة»، الوزير يتسحاق جولدكنوبف، عقب بثّ الفيديو: «صوت دماء إخوتنا يصرخ إلينا من الأرض. سندعم أي اتفاق يتم تقديمه للحكومة». ومن جهته، اكتفى غالانت بالإشارة إلى أن «الفيديو يؤكّد أهداف الحرب التي يخوضها الجيش الإسرائيلي منذ عام تقريباً في غزة»، فيما امتنع نتنياهو ومكتبه عن التعليق حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

أعاد وزير الحرب، يوآف غالانت، ترديد كلام المسؤولين الأميركيين حول مفاوضات صفقة التبادل، إذ قال لعائلات الأسرى إن «هنالك اتفاقاً على 90% من القضايا المطروحة في المفاوضات (…) لكنّ الـ10% المتبقّية صعبة»، ولذلك – بحسب زعمه – «المفاوضات حالياً عالقة لكنها لم تنفجر بعد». وفي السياق نفسه، أفادت قناة «كان» الإسرائيلية بأن «الآراء في الإدارة الأميركية تنقسم حول احتمال أن يؤدّي طرح مقترح الوساطة الأميركي إلى انفراج في المحادثات»، لكنّ «المسؤولين الأميركيين يقولون للمسؤولين الإسرائيليين: هذه المرّة نستطيع أن نقول إن حماس مسؤولة عن عدم التوصّل إلى اتفاق». وبحسب القناة نفسها، فإن «المصريين والقطريين، يتفقون على أن الخط الذي تقوده الولايات المتحدة، والمتمثّل في تحميل حماس وحدها مسؤولية الفشل عن الصفقة، لم يكن في مكانه الصحيح». وهم يرون أن «إسرائيل تتحمّل جزءاً من المسؤولية»، فيما برأيهم «يمكن التعامل مع مطالب حماس ومحاولة تغيير أجزاء منها». كذلك، كشفت «كان» عن لقاء جمع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن، والوزير الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، بعائلات الأسرى الإسرائيليين، في باريس”.

البناء:

ترقب للمناظرة الرئاسية الأميركية… ومواقف المرشحين من الحرب على غزة / عشرات الشهداء في مجزرة خان يونس… وواشنطن تؤجل طرح مبادرتها للتفاوض / المحكمة الجنائية الدولية أمام طلب المدعي العام مذكرات توقيف نتنياهو وغالانت

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء “المناظرة الرئاسية الأميركية الأولى بين المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كمالا هاريس، ربما تكون الأخيرة بينهما، وفجر اليوم سوف يُتاح أمام الناخبين المترددين في الولايات الأميركية المتأرجحة، التعرف على نقاط قوة وضعف كل من المرشحين وأطروحاتهم التي تقترب أو تبتعد من انتظارات هؤلاء الناخبين، ووفقا لمتابعي الحملات الانتخابية تبدو المنافسة في منطقة حرجة يصعب معها الترجيح بين المرشحين، ما يجعل المناظرة موضع ترقب ومتابعة، خصوصاً بالنسبة للجاليات العربية والإسلامية وجماعات الناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية ومناوئي الدعم الأميركي المفتوح لكيان الاحتلال وجرائمه في غزة، لمعرفة كيف سوف تقوم المرشحة هاريس بصياغة مواقفها، في ظل اتجاه عام لحرمانها من أصوات مؤثرة في ولايات حاسمة، ما لم تفتح خلال المناظرة نافذة للحوار تتيح تبدلاً في المواقف، بعدما ظهرت في طريق تنافسي مع ترامب على السعي لتأكيد أولوية دعم كيان الاحتلال بمعزل عن النظر للجرائم المرتكبة بالأسلحة الأميركية.

في غزة جريمة جديدة وعشرات الشهداء بأسلحة أميركية من الدفعة الجديدة التي شملت الكيان، ومن ضمنها قنابل ارتجاجية ضخمة ألقيت على خيام النازحين فقتلتهم وهم نيام فجراً وطمرتهم في رمال خان يونس، بينما البيت البيض يلقي على حركة حماس باللائمة لتعثر المسار التفاوضيّ رغم وضوح تمسك رئيس حكومة الاحتلال بشروط جديدة يتحدّث عنها علناً وزير حربه ويحمله بسببها مسؤولية إفشال فرص التوصل الى اتفاق، وآخر جديد واشنطن كان الإعلان عن تأجيل تقديم مقترحها الجديد لما تسمّيه ردم الفجوات التفاوضية، والسبب وفقاً لمصادر متابعة هو أن تبني شروط نتنياهو يعني إعلان نهاية المسار التفاوضي ومعارضة هذه الشروط تستدعي التصادم مع نتنياهو، وهو ما ليس وارداً عند إدارة الرئيس جو بايدن.

على مسار موازٍ، عادت مذكرات التوقيف التي طلب إصدارها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الكيان ووزير حربه، الى الواجهة مع دعوته قضاة المحكمة للإسراع بإصدار المذكرات، وهو ما ربطت مصادر حقوقية بينه وبين موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرار نتنياهو السفر إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة. وقالت المصادر الحقوقية إن قضاة المحكمة دخلوا في مناقشات قانونية ممتدة للملف الذي أحاله المدعي العام وإن أوراقاً قانونية تمّت مناقشتها بين قضاة المحكمة وخبراء قانونيين بعد تلقي المحكمة مراسلات من كل من بريطانيا وألمانيا تقول للمحكمة إن ما يجري في فلسطين يقع خارج ولايتها، بينما سبق للمحكمة أن قررت في عام 2021 خضوع ما يجري في الأراضي الفلسطينية لولايتها الكاملة، وتوقعت المصادر الحقوقية أن لا يطول الوقت قبل أن تصدر المحكمة قرارها الذي يحظى بمتابعة من عشرات الجمعيات الحقوقية ومئات الحقوقيين الكبار في العالم، وينظر إليه كمفصل في مسار تطبيق القانون الدولي الذي بقي نائماً ومعلقاً خلال سنة ارتكبت خلالها أبشع المجازر عبر التاريخ.

بين اعتصام العسكريين المتقاعدين الذي طيّر جلسة مجلس الوزراء لبدء مناقشة الموازنة، والغارات الإسرائيلية التي استهدفت عمق البقاع الغربي، لا جديد على الخط الرئاسيّ بانتظار 14 أيلول موعد لقاء سفراء اللجنة الخماسية في منزل السفير السعودي وليد بخاري في اليرزة وما سيسبقه من زيارات سيقوم بها بعض السفراء بعيداً عن الإعلام للأفرقاء السياسيين.

واليوم يبدأ الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل زيارة الى لبنان، تستمر يومين. وسيلتقي بوريل، رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وآخرين.

الى ذلك لم ينعقد مجلس الوزراء أمس، بسبب التحرّك الاعتراضي للعسكريين المتقاعدين الذي حاصر السراي ومنع الوزراء من الوصول. فأرجئت الجلسة الى موعد لاحق بحسب ما أعلنت الأمانة العامة للمجلس في بيان بسبب عدم اكتمال النصاب. وكان رئيس الحكومة حضر الى مكتبه باكراً جداً وباشر التحضير لجلسة مجلس الوزراء. كما حضر كل من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، وزير الاتصالات جوني قرم، ووزير الشباب والرياضة جورج كلاس. وبعد الظهر فضّ العسكريون اعتصامهم، حيث اعلن العميد المتقاعد شامل روكز عن حصوله على ضمانات بإعطاء الحقوق.

وقال النائب فيصل كرامي بعد زيارته عين التينة مع وفد من تكتل التوافق الوطني: يجب أن يكون هناك رئيس للجمهورية، وطالما هناك انقسام داخلي في لبنان يعني لا بد من الوصول إلى نتائج، والنتائج المنطقية تقول بأن هناك مسارين، المسار الأول هو انتخابات مبكرة، ونتيجة الجو العام والوضع العام وقرب الانتخابات بعد سنة ونصف لا مجال للانتخابات، فلنذهب إلى الحوار، وهناك من يقول إن الحوار غير دستوري فكيف صار الحوار غير دستوري، بأي عقل وأي منطق خصوصاً أن اتفاق الطائف وروح الطائف والدستور ينادون بالحوار ولبنان مبني على توازنات دقيقة وعلى الحوار، خصوصاً أن الرئيس نبيه بري شرح لنا وطوّر مبادرته»، داعياً «جميع الأطراف الى مد اليد والذهاب الى الحوار، ولنذهب الى جلسات متتالية لنخرج من هذه الأزمة الدستورية التي نحن فيها، فلا مجال لحلحلة الأمور الدستورية إلا بانتخاب رئيس للجمهورية».

وفي حين قال وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن إن وقف النار في غزة سيجعل الاتفاق على حدود لبنان أكثر قابليّة، حذّر رئيس حزب «معسكر الدولة» بيني غانتس خلال لقائه بلينكن من أنه «حان وقت العمل في الشمال – إذا لم نتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غضون أيام أو أسابيع قليلة، علينا خوض الحرب في الشمال». وكان العدّو الإسرائيلي وجه تهديدات جديدة إلى لبنان، حيث أعلن وزير الحرب الإسرائيلي أن الجيش الاسرائيلي بصدد الانتهاء من عمليته في الضفة و»حان الوقت لنقل مركز الثقل الى الجبهة الشمالية لفتح حرب مع لبنان».

وحذر مسؤول أميركي بارز خلال مؤتمر MEAD في واشنطن من احتمال نشوب حرب شاملة بين «إسرائيل» وحزب الله في لبنان، مشيرًا إلى أن مثل هذا التصعيد قد تكون له «عواقب كارثية وغير متوقعة»، بحسب موقع «والا» الإخباري المعادي الذي أشار إلى أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين كبارًا عقدوا اجتماعًا افتراضيًا الأسبوع الماضي لمناقشة الجهود المبذولة لمنع الحرب ضد حزب الله، حتى في حالة عدم التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة أو تسوية دبلوماسية في لبنان.

وتابع المسؤول الأميركي: «هناك فكرة بأننا سنخوض الحرب ثم نقضي على كل صواريخ حزب الله، وكل شيء سيكون على ما يرام». ولكنه شدّد على أن «الأمر ليس بهذه البساطة، ولا يوجد حل سحري، ولا يمكن تدمير الطرف الآخر بالكامل. ففي نهاية الحرب، قد تدفع «إسرائيل» ثمنًا باهظًا ولا تحقق أهدافها». وأكد المسؤول الأميركي أن «الحرب في لبنان ستجعل المجتمع الدولي يتدخل للتوصل إلى تسوية دبلوماسية في النهاية، تشبه إلى حد كبير التسوية التي يجري بحثها حاليًا».

في المقابل، لفت النائب محمد رعد إلى أن «العدو الآن يتحرّك في وقت ضائع ربما يمتد للانتخابات الأميركية وموعدها، ولذلك نراه يتنقل تارة بين شمال غزة وجنوبها، وطوراً يذهب إلى الضفة الغربية ويفتعل معركة لا أفق لها، ثم يهدّد بالتوسع في الشمال أي باتجاه لبنان وجنوبه، وهو أعجز من أن يشنّ حرباً ويفتعل معركة مع المقاومة، لأن ضياعه والغموض المستقبلي أمام كيانه، سيتضاعف».

وأعلن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب من القاهرة «أننا نطالب ونتمسك بتطبيق القرار 1701، ولقد عمل لبنان بكل طاقته مع عدة دول صديقة للتجديد لليونيفيل مؤخراً التزاماً بالقرار 1701». وأضاف: «إن ما ذكر حول إصدار قرار جديد هو أمر افتراضي، وليس بديلاً عن القرار الحالي، علماً اننا منفتحون دائما للحوار الإيجابي مع جميع شركائنا الدوليين ضمن ثوابتنا وإجماعنا».

هذا وتجدّد القصف المتبادل بين جيش العدو الإسرائيليّ وحزب الله، أمس، حيث قصفت المدفعيّة الإسرائيليّة أطراف بلدات عدّة في جنوبي لبنان، وشنّ سلاح الجوّ الإسرائيليّ سلسلةً من الغارات على مواقع زعم أنها تابعة لـ»حزب الله». وقصفت المدفعيّة الإسرائيليّة، منطقة الناقورة وبلدتي عيتا الشعب وكفركلا، وأطراف بلدة علما الشعب في جنوب لبنان، واستهدفت طيارة بدون طيار إسرائيليّة دراجة ناريّة، في باب مارع في البقاع الغربي جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد شخص، نعاه حزب الله وهو محمد قاسم الشاعر «أبو حوراء» مواليد عام 1977 من بلدة سحمر في البقاع الغربي، وإصابة شخصين بجراح. وأفادت تقارير لبنانيّة أن الضربة أدّت لإصابة سيارة تصادف مرورها قرب الدراجة. وأُفيد عن استهداف مسيّرة إسرائيليّة، لمبنى مؤلف من 5 طوابق في حي كسار الزعتر في مدينة النبطية، ليعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان أن «الحصيلة الأوليّة للغارة الّتي شنها العدو الإسرائيليّ على مدينة النبطية أدت إلى إصابة ستة أشخاص بجروح»”.

اللواء:

قطع الطريق على مواجهة دموية بين العسكر.. وميقاتي للتفاوض

بوريل في بيروت اليوم مودِّعاً.. والتصعيد جنوباً يفاقم المخاوف

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة اللواء اللبنانية ” وسط انتظار مفاعيل موجة التصعيد الجديدة على جبهة الجنوب، لم يمرّ قطوع دراسة بنود الموازنة بهدوء، فتمكن حراك العسكريين المتقاعدين ومعهم مجموعات من المتقاعدين في مختلف الأسلاك، من الحؤول دون انعقاد جلسة مجلس الوزراء المخصصة لجدول اعمال عادي، والثانية لموازنة العام 2025..

فقد قطع العسكريون اوصال الشوارع، ومنعوا الوزراء من الوصول الى السراي مكان انعقاد الجلسة..

وتمكن الرئيس نجيب ميقاتي و4 وزراء من الدخول الى السراي.

وأشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما جرى اليوم (أمس) من تطيير لجلسة مجلس الوزراء خدم المجلس الذي لو انعقد لكان فجر أزمة كبرى مع حراك العسكريين المتقاعدين وأوصل إلى مكان لا يرغب به أحد.

وقالت المصادر أن رسالة هذا الحراك وصلت إلى المعنيين وهناك أفكار يتم تداولها بشأن مطالب العسكريين وتصحيح رواتبهم وفق صيغة تنصفهم، لكن كل ذلك بانتظار الضوء الأخضر من الجهات المعنية لاسيما وزارة المال.

عون: تخوف من إراقة دماء

يشار الى ان الرئيس ميقاتي اجرى اتصالاً بقائد الجيش العماد جوزاف عون، لفتح الطريق والسماح للوزراء بالدخول الى الجلسة، لكن عون لفت نظره الى ان الجيش بامكانه تأمين دخول الوزراء، مع الاخذ بعين الاعتبار إمكان اراقة دماء، فكان ان تراجع رئيس الحكومة، وقال له: «هؤلاء اولادنا، ومش حرزانة».

انصب الاهتمام قبل ظهر امس، على ما جرى في محيط السرايا الحكومية بعدما نجح حراك العسكريين المتقاعدين في تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت ستناقش مشروع موازنة 2025 وجدول اعمال طويل في جلستين متتاليتين.

وبدأت منذ ساعات صباح امس الباكر التحركات التي أعلن عنها العسكريون المتقاعدون لمنع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السرايا، وبدأوا بالتجمع في النقاط التي حددوها سابقا، ونجحوا في قطع كل الطرق المؤدية الى مكان اجتماع الحكومة في السرايا لا سيما الطريق الى ساحة رياض الصلح، كما اقفلوا المداخل المؤدية إليها لمنع الوزراء من الوصول. وتم احراق الاطارات وسط انتشار أمني مكثف.

وقد وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قرابة السابعة صباحا وبدأ في قراءة مشروع الموازنة، فيما وصل لاحقا اربعة وزراء تمكنوا من خرق الطوق والاجتماع مع ميقاتي لتقييم الموقف والبحث عن حلول للأزمة المطلبية العامة.

ولاحقاً، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنه بسبب عدم اكتمال النصاب تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مُقررة اليوم الثلاثاء (أمس)، إلى موعد يُحدد لاحقًا.

وبعد التأجيل الرسمي لجلسة مجلس الوزراء، تجمع العسكريون المتقاعدون في ساحة رياض الصلح، ورفضوا المغادرة وفتح الطرق المقطوعة قبل ايفاد الرئيس ميقاتي ممثلا عنه للتفاوض معهم، واعتبروا انهم لم ينتصروا من خلال تأجيل الجلسة.

ولاحقاً توجه اللواء المتقاعد نقولا مزهر مع وفد من رابطة قدامى العسكريين الى السراي للاجتماع مع الرئيس نجيب ميقاتي في مسعى لنقل مطالب العسكريين المتقاعدين ومحاولة الوصول إلى صيغة حل. لكن رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية اعلنت : ان عسكريين متقاعدين معتصمون تعرضوا لوفد الرابطة خلال محاولتهم الدخول الى السرايا للقاء رئيس الحكومة بناء على طلبه ومنعوهم من الدخول.

وقال وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس لـ «اللواء»: لقد حضرنا قبل موعد الجلسة انا والوزراء محمد بسام مولوي وجورج بوشيكيان وجوني القرم ولم يتمكن الوزراء الباقون من الوصول، على امل ان نبحث عن حلول، فنحن لسنا ضد المتقاعدين من الجيش وهناك عدد من الوزراء متقاعدين وانا منهم وحتى وزير الدفاع منهم، لذلك لا يزايد علينا احد في هذا الموضوع، لكن حصلت بعض التصرفات من بعض العسكريين غير لائقة ولا تليق بالمؤسسة العسكرية ولا بضباطها في مخاطبة مسؤولين في الدولة. وهنا يُطرح السؤال: إذا لم تجتمع الحكومة فكيف يمكن حل الامور وتلبية المطالب؟

واضاف: طلب الرئيس ميقاتي الاجتماع مع وفد من المتقاعدين ونحن اصرينا على ان يكون من اللواء مزهر والعميدين هيدموس ومسلماني لمناقشة المطالب معهم وما يمكن تحقيقه ضمن امكانات الدولة، لكن بعض المتقاعدين منعوهم من دخول السرايا.

وحول ما دار في الاجتماع مع الرئيس ميقاتي اوضح الوزير كلاس: لقد ابلغنا رئيس الحكومة انه كان قد باشر بدرس مشروع الموازنة لبحث ما يمكن تقديمه ليس للعسكريين فقط انما لكل موظفي الدولة، فهناك آلاف المتقاعدين الاداريين من كل الفئات. لكن ما حصل من قبل بعض المعتصمين لم يكن موفقاً ولو كانت الحركة المطلبية محقة.

وبعد الاعلان عن تأجيل الجلسة قال وزير الصناعة جورج بوشيكيان: انهم يطالبوننا بالحوار معهم، ونحن نعرف وجعهم وكذلك دولة الرئيس والحكومة، ونحن مع ايجاد حل لمطالبهم، ومنفتحون للتفاوض، ولكن السؤال مع من نتفاوض؟ عندما يرفضون مجيء اللواء مزهر للتفاوض معنا ولدينا طروحات لحل قضيتهم، فمع مَنْ نتكلم، اذا لم يكن هناك من يود التكلم معنا، وما هي الغاية من ذلك؟ هناك طروحات للحل، ونحن نتباحث ضمن امكانياتنا لإيجاد نقاط التقاء معهم.

ولاحقاً نفى العميد المتقاعد جورج نادر ما يجري تداوله ، من «ان العسكريين المتقاعدين علّقوا تحركاتهم وفكّوا إعتصامهم»، نافيا ما يشاع عن «ان العميد المتقاعد شامل روكز حصل على ضمانات باعطاء العسكريين المتقاعدين حقوقهم».

وقال نادر: ان «لا ثقة في أية ضمانات وان التحركات مستمرة وأن التوجه هو نحو تعطيل الجلسة الحكومية المقبلة.

الخماسية

رئاسياً، تبقى الانظار متجهة نحو يوم السبت المقبل (14 أيلول) لمعرفة ماذا سيحصل في اجتماع اللجنة الخماسية حول الملف الرئاسي.

ولفتت المصادر إلى أن ملف الرئاسة ينتظر الحراك المرتقب به قريبا وسط معطيات تشير إلى أن هناك جهدا يُبذل من أجل إحراز التقدم المطلوب بشأنه، وهذا أمر مناط باللجنة الخماسية وكيفية رفدها.

ومن عين التينة اعلن النائب فيصل كرامي بعد لقاء الرئيس بري مع وفد من تكتل التوافق الوطني: هناك غزة والجنوب، يجب أن يكون هناك رئيس للجمهورية، وطالما هناك انقسام داخلي في لبنان يعني لا بد من الوصول إلى نتائج، والنتائج المنطقية تقول بأن هناك مسارين، المسار الأول هو إنتخابات مبكرة، ونتيجة الجو العام والوضع العام وقرب الإنتخابات بعد سنة ونصف لا مجال للانتخابات، فلنذهب الى الحوار، وهناك من يقول أن الحوار غير دستوري فكيف صار الحوار غير دستوري، بأي عقل وأي منطق خصوصاً أن إتفاق الطائف وروح الطائف والدستور ينادون بالحوار ولبنان مبني على توازنات دقيقة وعلى الحوار، خصوصاً أن دولة الرئيس نبيه بري شرح لنا وطور مبادرته».

واعتبر تكتل «لبنان القوي» ان انتظار الخارج لكسر الجمود في الملف الرئاسي هو نوع من المغامرة في مسألة تتصل بوجود الدولة.

ودعا التكتل مجلس النواب الى وضع حدّ للفراغ، والتفاهم على رئيس توافقي والا عقد جلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس للجمهورية، مستغرباً فتح باب النقاش حول قانون الانتخابات النيابية في هذا الوقت.

بوريل: زيارة وداعية

دولياً، يزور لبنان اليوم الاربعاء، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في زيارة وداعية حسبما ذكرت مصادر رسمية لـ «اللواء» حيث انه سيجري انتخاب بديل له في الاتحاد الاوروبي بعد شهر، وستكون له لقاءات مع الرئيس نبيه بري والرئيس ميقاتي، ووزيرالخارجية عبد الله بوحبيب الذي يكون قد عاد من القاهرة، ويلتقي بوريل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الساعة 5:30 مساء، في كليمنصو. وقد يلتقي قائد الجيش العماد جوزيف عون.

وتهدف الزيارة الى مناقشة التطورات اللبنانية عامة، وفي جبهة الجنوب والحرب على غزة بشكل خاص وسبل التهدئة ووقف اطلاق النار ويستمع من المسؤولين الى موقف لبنان منها.

تهديدات غالانت

علىالجبهة الشمالية، كرَّر وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت توعداته من ان القوات الاسرائيلية تقترب من اتمام مهمتها في قطاع غزة، وسيتحول التركيز الى الحدود الشمالية مع لبنان، مؤكداً ان المهمة لم تنجز بعد في الجنوب (غزة).

وكشف وزير الخارجية المصري عن اجراء اتصالات لتجنيب لبنان ويلات التصعيد.

الوضع الميداني

ميدانياً، استهدفت مسيَّرة اسرائيلية اطراف بلدتي بليدا وعيترون بصاروخ.

وكانت مسيَّرة معادية شنت غارة على شقة في مدينة النبطية، ادت الى اصابة 6 اشخاص بجروح، بعد استهداف سيارة في البقاع الغربي ادت الى سقوط شهيد نعاه حزب الله.

كما استهدفت الغارات الاسرائيلية بالصواريخ الارتجاجية مشاعات بلدتي المنصوري ومجدل زون.

وعصراً خرقت الطائرات الاسرائيلية جدار الصوت من صور الى صيدا وصولاً الى بيروت والضاحية الجنوبية.

بدورها، تصدت المقاومة الاسلامية للاعتداءات واستهدفت بـ50 صاروخاً جبل ميرون، كما تمكنت مسيَّرات حزب الله من اختراق المنظومات الاعتراضية، والسقوط بالمستوطنات المستهدفة، ومنها مستعمرة عميعاد.

كما استهدفت مرابض مدفعية العدو التابعة للكتيبة 411 في نافيه زيف ومقر قيادي تشغله قوات غولاني في قاعدة جبل نير بالكاتيوشا.

كما استهدفت تموضعاً لجنود العدو في موقع الراهب بالاسلحة المناسبة”.

المصدر: الصحف اللبنانية