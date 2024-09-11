مراسل المنار: غارة لطيران العدو الصهيوني استهدفت بلدة طير حرفا في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2024 - 02:38
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المقاومة الإسلامية: استهداف تحرك لجنود العدو الصهيوني في موقع المالكية بقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مباشرة
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الجيش الصهيوني اعلن انهيار نفق في قطاع غزة على ضابط برتبة عقيد وتم اخراجه مصاباً بجراح بالغة الخطورة ونقله الى المستشفى
سرايا القدس- كتيبة طولكرم: خضنا اشتباكات عنيفة مع العدو في أحياء المربعة، الغانم والبلاونة في مخيم طولكرم
حركة حماس: عمليات الاحتلال وعدوانه المتواصل لن تنجح في تنفيذ مطامعه الخبيثة وآماله المتمثلة بتهجير الضفة الغربية
هيئة البث الصهيونية: نتنياهو حلّ مجلس الحرب وشكّل هيئة أمنية تضمه مع 5 وزراء وعضو كنيست بينهم سموتريتش ولا تشمل بن غفير
إعلام يمني: عدوان أميركي استهدف بغارتين منطقة الكنب بمحافظة تعز
مراسل المنار: غارة لطيران العدو الصهيوني استهدفت بلدة طير حرفا في جنوب لبنان
منذ 47 mins
11 September، 2024
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