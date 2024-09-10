الطقس غدا غائم جزئيا مع ارتفاع في الحرارة جبلا ورطوبة تصل الى حدود 100%

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل وفي الداخل.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 33، في طرابلس بين 22 و31 درجة وفي زحلة بين 16 و 33 درجة.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة. مع فرص لأمطار خفيفة بشكل متفرق اعتبارًا من بعد الظهر بخاصة على المرتفعات الشمالية.

الأربعاء: غائم جزئيًا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل وفي الداخل.

الخميس: قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال ودون تعديل يذكر على الساحل، كما تنخفض نسبة الرطوبة مما يخفف الشعور بالحر.

الجمعة: غائم جزئيا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل، بينما تنخفض بشكل إضافي فوق الجبال. تنشط الرياح ويتكون الضباب فوق الجبال.

– الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 19 الى 26 درجة، في الداخل من 17 الى 35 درجة.

-الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 % على الساحل، وتصل إلى حدود 100 % على المرتفعات المتوسطة اعتبارًا من المساء.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام