وزارة الصحة اللبنانية: شهيد وجريحان في قصف مسيرة “اسرائيلية” منطقة البقاع الغربي شرق لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 10 2024 - 12:54

وزارة الصحة اللبنانية: شهيد وجريحان في قصف مسيرة “اسرائيلية” منطقة البقاع الغربي شرق لبنان

منذ 29 mins 10 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة